الصحة : 45 متبرعا بالبلازما من المتعافين من كورونا في «المركز القومي» حتى الآن

استعرضت وزيرة الصحة د. هالة زايد الأربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء نتائج استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي كورونا. وأشارت إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا. وأوضحت أنه…

استعرضت وزيرة الصحة د. هالة زايد الأربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء نتائج استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي كورونا.

وأشارت إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا.

وأوضحت أنه تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات “كوفيد 19” والمركز القومي لنقل الدم.

ولفتت إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة.

وأضافت: “بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها”.

وتابعت: “فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام”.