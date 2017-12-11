الصحة : 4 شركات محلية ستبدأ فى إنتاج البنسلين

أحمد صبرى قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة اتفقت مع الشركة القابضة للأدوية وشركة أكديما إنترناشنوال التابعة للدولة، على بدء إنتاج البنسلين محليا، من خلال 4 شركات، وهي مصر والمهن الطبية والنيل وشركة أخرى تابعة للقابضة. يشار إلى أن هناك نقصا حادا فى عقار البنسلي



أحمد صبرى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة اتفقت مع الشركة القابضة للأدوية وشركة أكديما إنترناشنوال التابعة للدولة، على بدء إنتاج البنسلين محليا، من خلال 4 شركات، وهي مصر والمهن الطبية والنيل وشركة أخرى تابعة للقابضة.

يشار إلى أن هناك نقصا حادا فى عقار البنسلين الذى يستخدم للأطفال منذ أسبوعين، بسبب توقف الشركة المستوردة له، مما جعل وزارة الصحة تحول الأمر للنيابة للتحقيق.

وأشار مجاهد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن الوزارة أسندت استيراد العقار إلى شركة أكديما المالكة لحين بدء الإنتاج المحلى، مؤكدا أن الصحة وافقت للشركة على استيراد 900 ألف عبوة .