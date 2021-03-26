لايف

الصحة: 32 حالة وفاة وإصابة 108 في حادث تصادم قطارين بسوهاج

تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74
المال - خاص 4:30 م, الجمعة, 26 مارس 21 4:30 م, الجمعة, 26 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه  تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف “مجاهد” أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

وأكد “مجاهد” عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بها كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

اقرأ أيضا  شيخ الأزهر ينعي ضحايا قطاري سوهاج

وتابع “مجاهد” أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد “مجاهد” جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

اقرأ أيضا  وزير الطيران يلتقي رئيسي لجنتي السياحة والشباب والرياضة بـ«النواب»

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والصحة يزورون مصابي حادث قطاري سوهاج

صفية حمدي 4:57 م, الجمعة, 26 مارس 21

النائب العام يتوجه لموقع حادث قطاري سوهاج لمعاينته

المال - خاص 4:19 م, الجمعة, 26 مارس 21

شيخ الأزهر ينعي ضحايا قطاري سوهاج

المال - خاص 4:09 م, الجمعة, 26 مارس 21

طقس غد السبت.. مائل للبرودة واضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 3:35 م, الجمعة, 26 مارس 21

النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار بيانات عن أسباب حادث قطاري سوهاج

المال - خاص 3:25 م, الجمعة, 26 مارس 21

الجامعة المصرية الصينية تنتهي من الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

جهاد سالم 3:06 م, الجمعة, 26 مارس 21