لايف

«الصحة»: 3 فرق طبية لتطعيم أعضاء نادي الجزيرة بلقاح كورونا أثناء الانتخابات

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم وتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، في أماكن التجمعات ذات الكثافة
المال - خاص 8:55 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 8:55 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت وزارة الصحة والسكان، ثلاث فرق طبية لتطعيم المواطنين من العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الجزيرة الرياضي، في محافظة القاهرة، أثناء انعقاد انتخابات عمومية النادي، اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم وتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، في أماكن التجمعات ذات الكثافة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها خطة لتأمين الأماكن ذات الكثافة، ورفع نسب التطعيم والتوعية بين المواطنين في جميع الأماكن العامة، ومنها الجمعيات العمومية للنوادي الرياضية والاجتماعية، حيث قامت بتطعيم الأعضاء والعاملين بنادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية، أثناء الجمعية العمومية للنادي حرصا على مواصلة تطعيم المواطنين بالنوادي الرياضية، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع إدارات الأندية.

اقرأ أيضا  محافظات قررت تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.. تعرف عليها

وأوضح أنه تم توفير 3 من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، لاستقبال المواطنين وتسجيل بيانات الرقم القومي، حيث تمركزت الفرق في 3 مقرات تطعيم ثابتة بصالون النادي، مشيرًا إلى توافر كل سبل الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام عملية تلقي المواطنين للقاحات، وتشمل «صندوق حفظ اللقاحات، وشهادات التطعيم الموثقة، وأجهزة كومبيوتر محمولة لتسجيل البيانات».

وتابع «عبدالغفار» أن الفرق الطبية، حرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية، والإرشادات الصحية الواجب اتباعها بعد تلقي جرعات لقاح كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، لافتًا إلى أن عمل الفرق في استقبال وتطعيم المواطنين يبدأ من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان التيسير على المواطنين والتوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  «النقض» تؤيد حكم تغريم محمد رمضان في «أزمة كابينة الطائرة»

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فرق التطعيم الـ 3 شهدت إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقي الخدمة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستخدام الكمامات ومطهرات الأيدي.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى تلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  «الصحة» : منع دخول الطلبة الامتحانات إلا بعد حصولهم على لقاح كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير التنمية المحلية يوجه 7 محافظات برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

المال - خاص 9:05 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة غذائية مخالفة

المال - خاص 9:01 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

الأرصاد : استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية

دعاء محمود 8:17 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا السبت في القاهرة والإسكندرية.. أمطار غزيرة ورعدية

دعاء محمود 5:26 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

«التعليم» تنفي تعرض الوزير لحادث.. وطارق شوقي: «أنا بخير»

صفية حمدي 4:57 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

إطلاق مبادرة «مودة» لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب في 4 محافظات

مدحت إسماعيل 3:54 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21