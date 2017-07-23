الصحة: 23 سيارة إسعاف وغرفة طوارئ لتأمين مؤتمر الشباب

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها للتأمين الطبى الشامل خلال فترة انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب، المزمع انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو الحالى بمدينة الإسكندرية، وتبدأ خطة التأمين من اليوم وحتى انتهاء الفعاليات.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أن الخطة تتضمن الدفع

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها للتأمين الطبى الشامل خلال فترة انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب، المزمع انعقاده خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو الحالى بمدينة الإسكندرية، وتبدأ خطة التأمين من اليوم وحتى انتهاء الفعاليات.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أن الخطة تتضمن الدفع بـ 23 سيارات إسعاف مجهزة عناية مركزة، حول قاعة المؤتمرات وأمام مكتبة الإسكندرية، و5 سيارات إسعاف مجهزة أخرى لتغطية مقر إقامة الشباب، إضافة إلى عيادة ميدانية ووحدة رعاية مركزة متكاملة داخل قاعة المؤتمرات.

وأضاف الأنصارى، أنه سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار، وعلى طول طريق كورنيش الإسكندرية، ورفع درجة الاستعداد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.