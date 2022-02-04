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الصحة: 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
محمد بدر 1:06 ص, السبت, 5 فبراير 22 1:06 ص, السبت, 5 فبراير 22

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خرج 2498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 367026 حتى اليوم.

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وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 435052 من ضمنهم 367026 حالة تم شفاؤها، و 22819 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد‏ https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الخميس، عن تسجيل 2281 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 45 حالة جديدة.

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وأوضحت أنه عن خروج 2003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 364528 حتى اليوم.

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بقلم محمد بدر

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