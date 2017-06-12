الصحة: 210 حالات مرضية فى 3 أيام خلال امتحانات الثانوية

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 210 بلاغات لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والازهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الخميس الى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة أن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 210 بلاغات لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والازهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الخميس الى أمس الأحد.



وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة أن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرا الى أن أغلب البلاغات التى تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم اسعاف ٢٢ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم خروج ٤١ بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال ١٤٧ حالة تخضع للعلاج والملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.

ولفت مجاهد إلى أن عدد الحالات بلغت ذروتها امس الأحد تزامنا مع امتحانات الفيزياء والتاريخ حيث سجلت الغرفة المركزية ١٤٤بلاغا، أسعفت ١٦ حالة بمقر اللجان، و١٢٨ مازالت بالمستشفيات وتخضع للعلاج.