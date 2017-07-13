الصحة : 200 مليون جنيه تكلفة مستشفى سيدى غازي

أحمد صبرى:تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظة كفر الشيخ ، اليوم الخميس، أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفي سيدي غازي المركزى ، تمهيدا لافتتاحه.وقال الوزير إن المستشفى تم إنشاؤه وتطويره بتكلفة 200 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات ، وم

أحمد صبرى:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظة كفر الشيخ ، اليوم الخميس، أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفي سيدي غازي المركزى ، تمهيدا لافتتاحه.

وقال الوزير إن المستشفى تم إنشاؤه وتطويره بتكلفة 200 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات ، ومقامه على 4891 متر مربع ، وتم البدء فى عملية التطوير منذ شهر نوفمبر2014 ، وتخدم 100 ألف نسمة ، لافتا إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، هو الذى يقوم بعملية الإنشاء والتطوير.

وأوضح أن سعة المستشفى 103 سراير ، منها 86 سرير إقامة ، و6 للعناية المركزة ، 11 حضانة للأطفال ، و3 غرف للعمليات ، و6 للإفاقة ، بالإضافة إلى 27 ماكينة غسيل كلوى ، و16 عيادة خارجية ، وقسم للأشعة وآخر للمعامل.

وأكد أنه سوف يتم توفير جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع خلال أسبوع ، حتى يستطيع المستشفى استقبال حالات الحوادث والطوارئ ، وبذلك تصبح المستشفى من المستشفيات ذات الخدمة الثلاثية.

ووجه الوزير بسرعة حل مشكلة دخول خط كهرباء إلى المستشفى ، الأمر الذى استجاب له المحافظ على الفور ووعد بإنهاء هذه المشكلة وامتداد خط الكهرباء خلال أسبوع فقط.

كما وجه بضرورة اتباع طرق مكافحة العدوى ، واستخدام أجهزة مراقبة بجميع أقسام المستشفى ، وميكنة أقسام تسجيل المرضى ، والاستقبال.

وتابع أنه تم تدريب 75 ممرضة للعمل بالمستشفى، مشيرا إلى أنه سوف يتم زيادة العدد إلى 115 عند الافتتاح ، مؤكدا إمداد المستشفى بجميع الأطباء فى مختلف التخصصات.



