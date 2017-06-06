الصحة: 14 سيارة إسعاف تنقل 25 مصابًا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

وكالات: أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي- مدخل قرية بلنصورة- مركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان -في بيان- نقل المصابين إلى مستشفى…

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي- مدخل قرية بلنصورة- مركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان -في بيان- نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

فيما أشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 3 دقائق فقط، من إبلاغ الهيئة بالحادث.