الصحة : 14 إصابة «كورونا» جديدة والإجمالي يصل إلى 210

لا وفيات جديدة و ثبوت سلبية تحاليل 40 حالة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد إنه تم اكتشاف 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والإجمالي يصل إلى 210

وقال مجاهد: ” عدد الحالات المتحول نتيجتها من إيجابية إلى سلبية أصبحوا 40 حالة مع إضافة 6 حالات جدد تأكد سلبيتها من فيروس كورونا .. فهذه الحالات في طريقها إلى الشفاء جاءت نتيجة تحاليلهم مرة واحدة .. يبقى ارتفع إجمالي الحالات المتحولة إلى سلبية إلى 40 حالة .. وخرج حالتين من مستشفى العزل ليصل العدد الذي خرج إلى 27 حالة”.

وأضاف: “تم اكتشاف 14 حالة إيجابية جديدة وجميعهم من المخالطين للحالات التي سبق الإعلان عنها بتشمل حالتين من الأجانب و12 حالة من المصريين وجاري اتخاذ الإجراءات للمخالطين منه .. ليصل عدد الحالات 210 حالة لإجمالي المسجل إصابتهم.”.

وتابع: “14 حالة حالة جديدة ظهرت نتيجته اليوم.. بمجرد ما يتم اكتشاف حالة إيجابية تبدأ وحدة التقصي بقطاع الطب الوقائي للمخالطين له “