استثمار

«الصحة»: 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات يوميًا

إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 444002
إسلام عزام 2:36 م, السبت, 16 أبريل 22 2:36 م, السبت, 16 أبريل 22

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 124 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 260 بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 444002 .

بيان وزارة الصحة الأسبوعي

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ  33 مليونًا و 585 ألفًا و 495 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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يذكر أن الوزارة نظمت احتفالية بعنوان “مستقبلنا في صحة أولادنا” للأطفال من مرضى التمثيل الغدائي، وذلك بهدف رفع الوعي الغذائي الصحي لدى أولياء أمورهم، للوصول إلى جيل صحي خالِ من مسببات الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة إن الاحتفالية ضمت عددا من الأطفال من مرضى التمثيل الغذائي وذويهم وعدد من أخصائي التغذية والأخصائيين النفسيين لضمان تقديم الوعي والدعم النفسي والمشورة لأولياء الأمور.

وأضاف أنه جارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال من الأعمار المختلفة الذين يعانون من أي أمراض وراثية.

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بقلم إسلام عزام

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