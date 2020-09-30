الصحة : 12 مليار جنيه تكلفة استثمارات منظومة التأمين الصحي في الأقصر‎

وأكد أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة جدا في منظومة التأمين الصحي، من حيث ضخ استثمارات في البنية التحتية، وميكنة المنظومة، وتدريب بشري

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة ، أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة جدا في منظومة التأمين الصحي، من حيث ضخ استثمارات في البنية التحتية، وميكنة المنظومة، وتدريب بشري، موضحا أنه سيتم انتقال تطبيق المنظومة إلى محافظة الأقصر في المرحلة الثانية، والتي بلغت تكلفتها 12 مليار جنيه.

وأشار السبكي خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤولتي على قناة صدى البلد، إلى أن المنظومة قدمت خدمات طبية لنحو 2.8 مليون مواطن في المراحل الأولى للمنظومة الجديدة، والتي بلغت تكلفتها 8 مليارات جنيه في محافظة بورسعيد.

وأضاف أن المرحلة الثالثة والمستهدف فيها الانتقال إلى محافظة الإسماعيلية تبلغ تكلفتها 10 مليارات جنيه، ومن ثم باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم تسجيل نحو 800 ألف مواطن في محافظة الأقصر، وذلك قبل تطبيق المنظومة، قائلا هذا يدل على وعي المواطنين بأهمية المنظومة والمشاركة بها.

ولفت السبكي إلى أن المنظومة تستهدف تغطية صحية كاملة للمواطنين غير القادرين، وتتحمل الدولة توفير الأدوية المطلوبة والعمليات الجراحية.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي تغطي في محافظة بورسعيد نحو 31 وحدة ومركز صحة و7 مستشفيات تخصصية تخدم 1.3 مليون مواطن، بينما الأقصر من المستهدف أن تخدم 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات تخصصية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وتستعد لبدء التشغيل التجريبي قريباً في محافظة الأقصر، بعد تأكدها من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.

وقالت وزيرة الصحة إن الحكومة وضعت نُصب أعينها ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد .

وأشارت إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر سيكون أفضل في المرحلة التجريبية التي سيتم بدئها نظراً للخبرات التي اكتسبتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأكدت الوزيرة أنهم سيعملون على التغلب على أية تحديات قد تواجههم في مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام.