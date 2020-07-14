الصحة : 12 حالة إصابة بحريق خط بترول طريق «القاهرة – الإسماعيلية».. ولا وفيات

إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 12 مواطنًا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق، ولا وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام.

مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كل من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام و المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقًا لتوجيهات الوزيرة.

لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

وكان حريق خط مازوت بمنطقة الهايكستيب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، الذى اندلع اليوم، الثلاثاء، قد تسبب في احتراق 8 سيارات ملاكي، كانت متواجدة أعلى الطريق وقت الحادث.

غلق الطرق المؤدية لمصر الإسماعيلية الصحراوي

وقرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، بعدما تسبب في كثافات مرورية.

وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق، ما أدى لضبابية الرؤية.

30 سيارة إطفاء و6 خزانات لإخماد حريق طريق الإسماعيلية.. وانتقال القيادات الأمنية

وكان اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، قد انتقلا إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية الناتج عن كسر خط المازوت وتسريب مواد بترولية بمنطقة الهايكستيب بطريق الإسماعيلية الصحراوي.



محاولات السيطرة على الحريق

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 30 سيارة إطفاء 6 خزانات مياه إستراتيجية للسيطرة على النيران.

ويحاصر رجال الإطفاء الحريق من كافة الاتجاهات، مع اقتراب عمليات السيطرة عليه.

السيطرة على حريق خط بترول القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى

صرح المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه تم السيطرة علي حريق خط بترول القاهرة، والذى نشب في خط بترول خام ( شقير – مسطرد) في أول طريق القاهرة – الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي اشتعال الخام المتسرب.



واوضح أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

