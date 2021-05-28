لايف

الصحة: 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
محمد بدر 1:17 ص, السبت, 29 مايو 21 1:17 ص, السبت, 29 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 46 حالة جديدة، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 778 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190254 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا  ضبط صاحب شركة لاستغلاله اسم عائلة في الترويج لنشاطه التجاري عبر «سوشيال ميديا»

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 259540 من ضمنهم 190254 حالة تم شفاؤها، و 14950 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية لـ17 ألفًا بمحافظة السويس (صور)

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس ، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 189476 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم السبت 29-5-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 29 مايو 21

«الصحة»: لا توجد غرف عزل لمرضى الفطر الأسود لأنه ليس معديًا (فيديو)

محمد مجدي 11:34 م, الجمعة, 28 مايو 21

حالة الطقس غدًا السبت.. حار نهارًا وأمطار على جنوب الصعيد والبحر الأحمر

دعاء محمود 8:27 م, الجمعة, 28 مايو 21

التقاها الرئيس خلال جولته بالقاهرة.. نقل سيدة لتلقي العلاج بمعهد ناصر على نفقة الدولة

المال - خاص 8:21 م, الجمعة, 28 مايو 21

وزير المالية : تكليف رئاسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات‎

منى عبدالباري 3:24 م, الجمعة, 28 مايو 21

الحكومة : مصر تقدم خدمات التعهيد لـ100 دولة بـ20 لغة.. والأولى إقليميًّا بمؤشر «كيرني» (إنفوجراف)

صفية حمدي 11:53 ص, الجمعة, 28 مايو 21