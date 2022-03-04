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الصحة: 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
محمد بدر 12:08 ص, السبت, 5 مارس 22 12:08 ص, السبت, 5 مارس 22

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أنه تم تسجيل 1121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه خرج 983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 418462 حتى اليوم.

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وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 488763 من ضمنهم 418462 حالة تم شفاؤها، و 24162 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الخميس، عن خروج 1008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 417479 حتى اليوم.

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وأوضحت، أنه تم تسجيل 1261 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 17 حالة جديدة.

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بقلم محمد بدر

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