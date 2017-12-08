الصحة : 103 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوعين

أحمد صبرى:أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة, إصدار 103آلاف و 612 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة 261 مليونا و174 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر الماضي.وأوضح الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه من

أحمد صبرى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة, إصدار 103آلاف و 612 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة 261 مليونا و174 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر الماضي.

وأوضح الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه من بين تلك القرارات 18 ألفا و 515 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 76 ألفا و754 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 953 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 76 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.