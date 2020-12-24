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«الصحة»: 1021 حالة جديدة و51 وفاة.. إصابات «كورونا» اليومية في مصر تكسر حاجز الألف مجددا

خروج 513 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 12:33 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20 12:33 ص, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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