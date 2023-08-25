الصحة: «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 23.4 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 61 يومًا

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 23 مليونا و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة (100 يوم صحة) منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، 24 أغسطس، أي خلال 61 يومًا، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم أن حملة (100 يوم صحة) قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونا و816 ألفا و221 زيارة.

كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 304 آلاف و282 طفلا.

فيما قدمت الحملة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.