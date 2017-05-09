الصحة : وفاة 4 وإصابة 16 في تصادم أتوبيسين بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم أتوبيسين مع سيارة ملاكي بطريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم نقل 3 وفيات لمشرحة مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي، بينما تم نقل حالة وفاة وجميع الإصابات إلى مستشفى بلبيس المركزي، بمشاركة 12 سيارة إسعاف.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى خروج 9 من المصابين؛ لتحسُّن حالتهم الصحية، بينما يوجد 7 حالات محجوزة بالمستشفى يعانون كدمات وكسورًا متفرقة بالجسد، وحالتهم الصحية مستقرة.