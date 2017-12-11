الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 24 أخرين فى حوادث سير

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة 4 مواطنين، وإصابة 24 آخرين في حوادث سير بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والسويس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عنه وفاة 3 وإصابة 2 آخرين عقب حادث تصادم دراجة نارية بأخرى بمركز طوخ، محافظة

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة 4 مواطنين، وإصابة 24 آخرين في حوادث سير بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والسويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عنه وفاة 3 وإصابة 2 آخرين عقب حادث تصادم دراجة نارية بأخرى بمركز طوخ، محافظة القليوبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات بنها العام، وطوخ المركزي.

وأضاف مجاهد أن الحادث الثاني نتج عنه وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بأشخاص على طريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوى، محافظة الإسماعيلية، والدفع بـ17 سيارة إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفيات تأمين صحى العاشر، وجامعة الإسماعيلية.

وتابع مجاهد أن الحادث الثالث نتج عنه إصابة 7 مواطنين عقب انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “السخنة – الزعفرانة”، محافظة السويس، حتى تم الدفع بــ 5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات في جميع الحوادث تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقري، مؤكدًا توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.