الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 13 فى انهيار عقار بسوهاج

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في انهيار عقار مكون من 4 طوابق - بقرية سفلاق - مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج. وأوضح الدكتور أحمد الانصارى ، رئيس هيئة الاسعاف ، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة اسعاف مجهزة . ومن جانبه أشار الدكتور خالد

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في انهيار عقار مكون من 4 طوابق – بقرية سفلاق – مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور أحمد الانصارى ، رئيس هيئة الاسعاف ، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة اسعاف مجهزة .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة الى مستشفيات سوهاج الجامعى، وأخميم المركزى ، وساقلتة المركزى، لافتا الى أن الاصابات تراوحت بين جروح قطعية بفروة الرأس، وكسور ، وكدمات وسحجات ، واشتباه كسر بقاع الجمجمة ، واختناقات ، واغماءات ،وغيبوبة .

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات سوهاج، مشيرا إلى تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض، كما تمت مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل وإمداد المستشفيات بما تحتاجه ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية والعلاج اللازم .