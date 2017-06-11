الصحة: وفاة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ربع نقل محملة بمواد بترولية طريق القاهرة الفيوم.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خل

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ربع نقل محملة بمواد بترولية طريق القاهرة الفيوم.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزى، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالرأس والجسد.

وأكد “مجاهد” على أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة الفيوم، مشيرا إلى توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفتين، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.