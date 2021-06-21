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«الصحة» : وفاة 2 وإصابة 6 آخرين في حادث قطار حلوان

جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسُّن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
المرسي عزت 9:53 م, الأثنين, 21 يونيو 21 9:53 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، وفاة اثنين من المواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان- محافظة القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفييْ (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

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وأكد مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسُّن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأضاف مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تُتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجّهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بالمرور على المستشفيات؛ لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم.

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بقلم المرسي عزت

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