الصحة : وفاة 13 مواطنًا وإصابة 3 بحادث ببنى سويف

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 13 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية غياضة، مركز ببا، بمحافظة بنى سويف.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 س

أحمد صبرى





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 13 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية غياضة، مركز ببا، بمحافظة بنى سويف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم نقل 5 وفيات إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزى، و8 إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بنى سويف العام، حيث يعانى المصاب الأول نزيفًا بالمخ وهو بالرعاية المركزة الآن، ويبلغ من العمر 20 عامًا، والثانى يعانى جرحًا قطعيًّا بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم وضعه تحت الملاحظة بقسم المخ والأعصاب ويبلغ من العمر 21 عامًا، والأخير لديه نزيف بالصدر وهو بقسم الجراحة، ويبلغ من العمر 38 عامًا.