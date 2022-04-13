«الصحة»: وفاة 10 ركاب وإصابة 14 في حادث أتوبيس أسوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق «أبو سمبل – أسوان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، وسحجات وكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد وجه بسفر رئيس قطاع الطب العلاجي لمتابعة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الحادث الأليم.