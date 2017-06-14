الصحة: وفاة وإصابة 42 فى 3 حوادث سير

احمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 آخرين فى 3 حوادث سير بمحافظات الدقهلية وأسيوط والإسكندرية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أمام المنطقة الصناعية بمحافظة الد



احمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 آخرين فى 3 حوادث سير بمحافظات الدقهلية وأسيوط والإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أمام المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى إصابة 25 مواطنًا، ونُقل المصابون إلى مستشفى جمصة المركزى بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف أن الحادث الثانى بمحافظة أسيوط وقع نتيجة انقلاب سيارة بطريق مدخل الغنايم الصحراوي الغربي، تُوفي على إثره 3 مواطنين وأصيب 5 آخرين، لافتا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى بمواسطة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

فيما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحادث الثالث بالإسكندرية وقع نتيجة تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالكيلو 21 ونتج عنه وفاة 3 مواطنين وإصابة 6 اخرين, ونقلت حالات الوفاة والمصابين الى مستشفى العامرية المركزى، عبر 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأكد مجاهد أن الاصابات فى حوادث اليوم تراوحت بين جروح قطعية وكسور متفرقة فى الجسم واشتباه بنزيف بالمخ وخدوش وسحجات, لافتا إلى توافر أكياس الدم و الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.