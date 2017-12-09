الصحة: وفاة وإصابة 34 مواطنًا فى 4 حوادث سير

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 31 آخرين فى حوادث سير بمحافظات: القاهرة، وجنوب سيناء، والشرقية، والسويس.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عنه وفاة 2 وإصابة 5 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق السوي

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 31 آخرين فى حوادث سير بمحافظات: القاهرة، وجنوب سيناء، والشرقية، والسويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عنه وفاة 2 وإصابة 5 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس شرم الشيخ اتجاه طور سيناء، محافظة جنوب سيناء، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتى الوفاة والمصابين الى مستشفى أبورديس المركزى.

وأضاف ” مجاهد ” أن الحادث الثانى نتج عنه إصابة 9 مواطنين إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق الصالحية الجديدة بمركز فاقوس، محافظة الشرقية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث نقلت المصابين الى مستشفى فاقوس العام.

وتابع ” مجاهد ” أن الحادث الثالث نتج عنه إصابة 13 مواطناً بسبب انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الإقليمى اتجاه العين السخنة، محافظة السويس، حي تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين الى مستشفى بدر المركزى.

وأردف ” مجاهد ” أن الحادث الرابع نتج عنه وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين اثر تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى امام مدخل الشروق 2، محافظة القاهرة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات اسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين الى مستشفى دار السلام العام.