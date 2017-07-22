الصحة: وفاة وإصابة 19 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

وكالات:أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء السبت، عن وفاة مواطن وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق ملوي بعد كوبري النيل بمحافظة المنيا.وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف- في تصريح صحفي الليلة- إنه فور وقوع الحادث تم دفع 14 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث خلال

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء السبت، عن وفاة مواطن وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق ملوي بعد كوبري النيل بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف- في تصريح صحفي الليلة- إنه فور وقوع الحادث تم دفع 14 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح متفرقة بالجسد وسحجات وكدمات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.