الصحة: وفاة وإصابة 14 مواطنًا فى حادث سير بالأقصر

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، بطريق القاهرة - أسوان الزراعي باتجاه أسوان، في محافظة الأقصر. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف، أنه تم…

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، بطريق القاهرة – أسوان الزراعي باتجاه أسوان، في محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف، أنه تم نقل حالات الاصابة والوفاة الى مستشفى إسنا المركزي بواسطة 10 سيارات إسعاف مجهزة وصلت الى مكان الحادث بعد وقوعه بـ 5 دقائق، مشيراً الى تلقى 9 مصابين الرعاية الطبية بالمستشفى، بينما تم تحويل مصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسر بالساق اليمنى، واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد، لافتاً الى أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

