الصحة: وفاة وإصابة 12 مواطنًا في حادث بمحور 26 يوليو

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة مواطنين وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص طريق نزلة محور 26 يوليو - اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالتى ا

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة مواطنين وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص طريق نزلة محور 26 يوليو – اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالتى الوفاة الى مستشفى الشيخ زايد التحصصى.

وأشار ” مجاهد ” الى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد ، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات، وكل المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.