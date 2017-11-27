الصحة: وفاة مواطن وإصابة 9 بحادث انقلاب ميكروباص بحلوان

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي (طريق الكريمات) مركز الصف، حلوان.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالة الوفاة إلى مس



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي (طريق الكريمات) مركز الصف، حلوان.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى أطفيح المركزى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.