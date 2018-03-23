الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين بحادث تصادم بالدائري

أحمد صبريأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن واصابة 21 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، اتجاه المرج، بمحافظة القاهرة.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصا

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن واصابة 21 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، اتجاه المرج، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى السلام العام.

وأشار مجاهد، إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسور بالعمود الفقري، وبالساق والساعد، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.