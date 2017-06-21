الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 20 فى حادثى سير بالبحيرة وبورسعيد

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، عن وفاة مواطنين وإصابة 20 آخرين، فى حادثى سير بالطريق الدولى الساحلى، الأول نتيجة انقلاب سيارة بمحافظة البحيرة أسفر عن وفاة 2 وإصابة 6 آخرين، والثانى انقلاب اتوبيس بمحافظة بورسعيد أسفر عن إصابة 14 مواطنا.وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعا

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، عن وفاة مواطنين وإصابة 20 آخرين، فى حادثى سير بالطريق الدولى الساحلى، الأول نتيجة انقلاب سيارة بمحافظة البحيرة أسفر عن وفاة 2 وإصابة 6 آخرين، والثانى انقلاب اتوبيس بمحافظة بورسعيد أسفر عن إصابة 14 مواطنا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل حالتى الوفاة والاصابات جراء حادث البحيرة الى مستشفى إدكو المركزى وذلك بمشاركة 5 سيارات إسعاف، فيما تم نقل المصابين جراء حادث بورسعيد الى مستشفيات بورسعيد العام والزهور المركزى، وذلك بمشاركة 7 سيارات إسعاف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن 4 من حالات الاصابة فى حادث البحيرة خرجوا من المستشفى لتحسن حالتهم الصحية ومازالت حالتان تحت العلاج و الملاحظة، اما بخصوص الاصابات فى حادث بورسعيد فجميعهم خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم، موضحاً أن الاصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد.