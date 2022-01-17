الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ 50 ألف مريض خلال أيام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن وصول أول دفعة من دواء فيروس كورونا لـ 50 ألف مريض خلال أيام وأوضح أن بعض الشركات المصرية حصلت على حقوق تصنيع الأدوية الجديدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى…

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن وصول أول دفعة من دواء فيروس كورونا لـ 50 ألف مريض خلال أيام

وأوضح أن بعض الشركات المصرية حصلت على حقوق تصنيع الأدوية الجديدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العلاجات الجديدة التي تم التعاقد عليها ستصل البلاد نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال د. عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي مساء اليوم الإثنين، إن هناك 5 شركات وطنية نجحت في تصنيع هذه الأدوية لعلاج كورونا وننتظر موافقة هيئة الدواء المصرية، علما أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء وافقتا على الاستخدام لبعض الأدوية لمصابي كورونا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ 50 ألف مريض ستصل إلى البلاد خلال أيام، موضحا أن تلك الأدوية منها علاجات تأخذ عن طريق الفم وتقلل من احتمالات تعرض المصابين بأعراض شديدة أو دخول المستشفيات.

وعن آخر تطورات امتحانات الجامعات في ظل انتشار متحور أوميكرون، قال د. عبد الغفار، إنه:”لا يوجد اعتذارات بشكل كبير على مستوى الجامعات المصرية، والامتحانات تسير بهدوء وانتظام كامل”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدم توصيات صحية بخصوص حضور الطلاب للمدارس ولكن التنفيذ يرجع إلى وزارة التربية والتعليم.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة أن التسجيل والحصول على تطعيم لقاح كورونا يمكن إنجازه في أي محطة مترو أو قطار، وأيضا من خلال المراكز المتنقلة على مستوي الجمهورية وأي مول تجاري، شارحا أن مدة العزل للمصابين بفيروس كورونا تكون 5 أيام.

وأضاف د.عبد الغفار أن كل من يرغب في الحصول على اللقاح يقوم بالتسجيل واختيار الموعد والمكان، مشيرًا إلى أن الوزارة ترسل رسائل فقط لأصحاب الجرعة التعزيزية، كما أن المواطن هو من يحدد المكان والموعد للحصول على الجرعة الأولى والثانية أثناء التسجيل.