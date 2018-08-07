الصحة والتعليم تبحثان دعم بنك المعرفة لخدمات القطاع الطبي

المال - خاص استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لاستعراض دعم بنك المعرفة المصرى للخدمات المقدمة للقطاع الطبى فى مصر. حضر اللقاء من وزارة الصحة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور خال

المال – خاص

استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لاستعراض دعم بنك المعرفة المصرى للخدمات المقدمة للقطاع الطبى فى مصر.

حضر اللقاء من وزارة الصحة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، والدكتورة سناء راضى أستاذ الطب بجامعة الإسكندرية، والمهندس وائل شحاتة مدير مشروع ميكنة التأمين الصحى، والدكتور محمد الطحاوى عضو بمكتب المتحدث الرسمي.

ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حضرت الأستاذة حبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفنى، ومن بنك المعرفة الأستاذ محمود داوود منسق بنك المعرفة.

وأكد شوقى أن بنك المعرفة المصرى هو أحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذى توفره الدولة لأبنائها، ويهدف إلى تقديم الخدمات للشعب المصرى مما سيكون له عائد كبير على الاستثمار.

وأشار شوقى إلى أن بنك المعرفة يعد مكتبة رقمية هائلة، و يضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم ومنها: سبرينجرز، وأكسفورد، و كمبريدج، وغيرها ؛ حيث يضم دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، وكتب ومجلات إلكترونية، ومناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، وقواعد بيانات، ومحركات بحث، ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها، مؤكدًا أن المحتوى متاح لكل مواطن مصرى مجانًا.

وأوضح شوقى أن أكثر محتوى علمى متاح على بنك المعرفة فى مجال الطب؛ لأنه مجال يتسم بالتطور المستمر، وهناك اهتمام كبير من المستخدمين بهذا المجال، نظرًا لاهتمامهم باستخدام المصادر الإلكترونية فى البحث العلمى.

ومن جانبها، أكدت زايد إيمانها بالتكامل والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، واهتمام وزارة الصحة والسكان بإدخال التكنولوجيا سواء فى القطاع التعليمي أو غيره من القطاعات، لافتة إلى دور التكنولجيا الهام فى حل كثير من المشكلات الحالية، فضلًا عن دورها كعنصر هام وفعال فى تقييم مقدمى الخدمةالصحية، وأشادت زايد ببنك المعرفة المصرى، مطالبة بأن يكون الجهة الاستشارية لوزارة الصحة والسكان فى تكنولوجيا التعليم.

وأشارت زايد إلى أنها تأمل أن تتوافر الأبحاث والمناهج والاختبارات الخاصة بالدارسين أون لاين، خاصة ببرامج الزمالة وكذا البرامج التدريبية لوزارة الصحة والسكان، وقدمت زايد الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التعاون الفعال لإثراء وخدمة القطاع الطبى فى مصر.

ومن جهته قام داوود بتقديم عرض لبنك المعرفة وكيفية الاستفادة منه فى القطاع الطبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاتفاق على إعداد Learning Management System يتناسب مع القطاع الطبى، وتدريب كوادر من وزارة الصحة والسكان عليه، وكيفية جذب الدارسين بالقطاع الطبي لاستخدام بنك المعرفة، وكذا وضع آليات جديدة للتيسير على المستخدمين؛ لتحقيق أقصى استفادة، وتوجيه البحث العلمى لحل المشكلات التى تواجه مصر.

