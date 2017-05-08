الصحة والتعليم العالى تحتفلان باليوم العالمى للتمريض

أحمد صبرى:

تحتفل وزرارتا الصحة والسكان والتعليم العالى الثلاثاء، باليوم العالمى للتمريض بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية.

ومن المقرر أن يستعرض الاحتفال أنشطة إدارة التمريض وخططها لتطوير المهنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الصحة والتعليم العالى والجامعات المصرية.



وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض إن اليوم العالمى للتمريض بمثابة دعوة لتقدير مهنيو التمريض على الجهود التى يبذلونها فى حول العالم، مؤكدة أن مصر خلال الفترة الماضية سعت إلى تطوير المهنة بما يتفق مع النصوص المعمول بها عالميا مؤكدة أن هناك تطلعات كبيرة سيتم تحقيقها لدعم التمريض.