اقتصاد وأسواق

«الصحة» : ننسق مع التعليم العالي لتلقيح جميع طلاب الجامعات ضد كورونا

سنطعم 100% قبل بدء العام الدراسي
المرسي عزت 2:45 م, الأثنين, 23 أغسطس 21 2:45 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على تلقيح جميع طلاب الجامعات والعاملين بلقاحات كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي، أن وزارة الصحة ستطعم 100% من طلاب الجامعات وكذلك العاملون في الجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن شهادة التطعيم لطلبة الجامعات سيتم منحها بمبلغ 25 جنيها، وسيتم إعفاء من لم يستطع دفع هذا المبلغ الذي وصفته الوزيرة بالبسيط.

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وأكدت هالة زايد، أن وزارة الصحة وفرت أماكن تلقي اللقاح داخل الجامعات بما يسهل من عمليات التلقيح.

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بقلم المرسي عزت

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