الصحة : نخطط لخفض المواليد 80 ألفا سنويا

أحمد صبرى:قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة اليوم الأحد، إن لدينا خطة لتخفيض عدد المواليد سنويا بمعدل 80 ألف نسمة اعتبارا من عام 2017.وأضافت - فى كلمتها خلال الاحتفال باليوم القومى للسكان، بحضور وزراء الصحة والتنمية المحلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي - أن الوزارة ستطل

أحمد صبرى:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة اليوم الأحد، إن لدينا خطة لتخفيض عدد المواليد سنويا بمعدل 80 ألف نسمة اعتبارا من عام 2017.

وأضافت – فى كلمتها خلال الاحتفال باليوم القومى للسكان، بحضور وزراء الصحة والتنمية المحلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي – أن الوزارة ستطلق 18 قافلة طبية لتنظيم الأسرة فى الأماكن الفقيرة والمحرومة خلال الأسبوع الحالى، تشمل محافظات الفيوم وأسيوط والأقصر و أسوان وقنا.

وأكدت أن الوزارة لديها 645عيادة تنظيم أسرة متنقلة تخدم المناطق الفقيرة وقامت بمليون و200 ألف زيارة خلال السنوات الماضية للمناطق المحرومة، وقدمت خدماتها مجانا، والتى تشمل الفحوصات والتوعية وتقديم وسائل منع الحمل .