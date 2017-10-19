الصحة: نخطط لافتتاح 53 وحدة لعلاج السكتات الدماغية

أحمد صبرىقال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ورئيس المشروع القومي لعلاج السكتات الدماغية، إنه خلال عامي 2016-2017، نجحت وزارة الصحة المصرية، بالتعاون مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم" للأدوية في زيادة عدد المستشفيات التي تقدم علاج السكتة الدماغية بنسبة 57%، وزيادة وحدات علاج ا

أحمد صبرى

قال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ورئيس المشروع القومي لعلاج السكتات الدماغية، إنه خلال عامي 2016-2017، نجحت وزارة الصحة المصرية، بالتعاون مع شركة “بوهرنجر إنجلهايم” للأدوية في زيادة عدد المستشفيات التي تقدم علاج السكتة الدماغية بنسبة 57%، وزيادة وحدات علاج السكتة الدماغية بأكثر من 200%، وبالتالي أصبحت مصر تحتل المركز الأول في عدد وحدات علاج السكتة الدماغية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف زكريا، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لشركة بوهرنجر للأدوية، أنه بحلول عام 2018، نهدف إلى افتتاح 53 وحدة جديدة لعلاج السكتات الدماغية في كافة المحافظات.

وأوضح أن البرنامج القومي لعلاج السكتة الدماغية يغطي حاليًا 17 محافظة، ويهدف إلى الوصول إلى 27 خلال هذه الفترة.