الصحة: نتابع ما يثار عن اكتشاف سلالة فرعية من متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور أوميكرون .

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: “يعتقد أن المتحور 1.JN ذا معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد-23 والتي تم استخدامها قبل عام 2023”.

غير أنه مع ذلك من المحتمل أن تساعد الجرعات الأولية من لقاح كوفيد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN، وفق الوزارة.

وأردف عبد الغفار أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، ولا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لأوميكرون للأشخاص المصابين.

وأكد أنه لم يتم أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد حتى اللحظة