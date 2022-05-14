الصحة: موافقة «التنفيذي للوقاية من الأشعة» شرط للإفراج عن أجهزة الأشعة المستخدمة في المجال الطبي

قررت مصلحة الجمارك تنفيذ ما جاء في خطاب وزارة الصحة في نهاية أبريل الماضي بشأن التنبيه على ضرورة الحصول على موافقة المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة للإفراج الجمركي، وذلك قبل الإفراج عن أي أجهزة أشعة مستخدمة في المجال الطبي بالموانئ المصرية، وذلك طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 483 لسنة 2020.

وأكد خطاب وزارة الصحة لمصلحة الجمارك، أنها سبق أن قامت بمخاطبة المصلحة في ذات الشأن في أغسطس من العام الماضي 2021، وعليه صدر تعليمات منتصف يناير الماضي، بضرورة تنفيذ ما جاء في منشور استيراد رقابي رقم 25 لسنة 2021 بالتنبيه على كافة الموانئ المصرية بأن يشترط لدخول أجهزة الأشعة التي ترد من الخارج للشركات أو الافراد الحصول على موافقة المكتب التنفيذي للوقاية من الاشعة للافراج الجمركي وذلك طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 487 لسنة 2020 والجدول المرافق له .

وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جمركيا رقابي رقم 26 لسنة 2022 والذي أصدرته نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن موافقة وزارة الصحة على استيراد تلك الأجهزة يأتي في ضوء تنفيذ قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى احكام قانون تنظيم الاشعة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 .

وتشمل تلك الاجهزة (الاشعة السينية ومستلزماتها، وأجهزة الرنين المغناطيسي ومسلزماتها، وأجهزة الموجات فوق الصوتية ومستلزماتها، وأجهزة الاشعة تحت الحمراء ومستلزماتها، وأجهزة الأشعة الفوق بنفسيجية ومستلزماتها)، لذا يشترط لدخول هذه الأجهزة الحوص على موافقة من المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة على الافراج الجمركي ، وذلك طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 482 لسنة 2020 والجدول المرافق له .