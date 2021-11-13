«الصحة» : منع دخول الطلبة الامتحانات إلا بعد حصولهم على لقاح كورونا

اعتبارا من بعد غد إلا بعد حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، عن منع دخول الطلبة الامتحانات إلا بعد حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد كورونا، وكذا منع الدخول لموظفي الجهاز الإداري اعتبارا من بعد غد؛ إلا بعد تلقي اللقاح.

وقال مجاهد، في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم السبت، إن: “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أطلق حملة بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا في المترو، حيث تم تطعيم 300 مواطن بمحطة مترو السادات”، مبينا أنه سيتم تسجيل المواطن بجوار شباك التذاكر وخلال نزوله محطات الأوبرا أو الشهداء أو العتبة والسادات سيتلقى التطعيم من المراكز الموجودة فيها، كما أن هناك 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية على غرار شبرا وعبد الناصر وسعد زغلول وروض الفرج والسيدة زينب والأسواق التجارية والمولات، وسيتم إذاعة تسجيل صوتي يحث المواطنين على تلقي اللقاح وتوجيههم إلى مراكز التسجيل وتلقى اللقاح، وذلك بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ووزير النقل.

وأشار إلى أن نحو 40% من المواطنين تلقوا اللقاح ضد كورونا، مبينا أن خطة التوسع في تلقي اللقاح خلال الفترة القادمة سيكون لها أثر كبير للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

ولفت إلى أن تم إلغاء فرض 100 جنيه على أى مواطن يريد الحصول على جواز السفر الصحي للتعامل مع أى مصلحة حكومية داخليا، مضيفا أن : “كل من قام بدفع مائة جنيه ستعود له عبر بطاقة الفيزا”، أما البطاقة الخارجية وهى بمبلغ 250 جنيها ما زالت رسومها موجودة”.

وحول الطقس في أسوان وحالات الوفاة، قال مجاهد، إنه: “لا توجد أى حالات وفاة في أسوان نتيجة لدغ عقرب، وإنما الوفيات خاصة نتيجة الأمطار الشديدة في بعض المناطق بأسوان، كما لدينا 3500 جرعة من مصل العقرب”.

ولفت إلى أن هناك 2100 سيارة إسعاف مجهزة للمناطق المتضررة من السيول، وفرق الطب الوقائي موجودة في جميع المحافظات.