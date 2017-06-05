الصحة: منح دراسية للعاملين بالوزارة فى 6 دول

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، عن توفير منح دراسية "ماجستير" وبرامج تدريبية لأعضاء المهن الطبية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، وذلك فى دول تايلاند وكوريا والصين واليابان وماليزيا وأمريكا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المت

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، عن توفير منح دراسية “ماجستير” وبرامج تدريبية لأعضاء المهن الطبية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، وذلك فى دول تايلاند وكوريا والصين واليابان وماليزيا وأمريكا.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه المنح تأتى فى إطار رفع كفاءة مستوى مقدمى الخدمة الصحية وذلك بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والإصلاح الإدارى.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة المشد مدير عام الادارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، إنه تم ترشيح 18 متدربا من العاملين بالمجال الطبى للالتحاق بـ 9 برامج فنية وادارية قصيرة المدي تستمر لمدة شهر أو شهرين تقريبا تقدمها (TICA ) بتايلاند والتى قدمت ايضا 27 منحة لدراسة الماجستير في 6 برامج في المجالات الفنية والادارية المختلفة.

وأضافت “المشد” أنه تم ترشيح 3 أطباء لدراسة ماجستير الصحة العامة ضمن المنحة المقدمة من هيئة التعاون الكوري (KOICA)، مشيرة الى انه يتم الترشيح بشكل دوري للدورات الادارية قصيرة المدى التي تقدمها الصين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت الى انه تمت اتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع جامعة “شوا ” اليابانية والتي توفر 10 منح سنويا كتدريب على رأس العمل وتجدد عاما آخر لأعضاء المهن الطبية، لافتة الى أنه تم ترشيح 4 متدربين ضمن المنحة الطبية التابعة لقطاع وزارة الاعمال بماليزيا، بالاضافة الى 13 منحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للدراسة بامريكا أو بالجامعة الامريكية بالقاهرة تضمنت 3 منح لدراسة ماجستير ادارة الاعمال و5 برامج تدريبية ادارية قصيرة المدى تستمر لمدة فصل دراسي و5 منح تدريبية للحاصلين على الدكتوراة.

كما تم ترشيح 30 دارسا لمنحة ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اسلاسكا المعتمدة من فرنسا ليتم اختيار 10 منهم كمنحة لوزارة الصحة.