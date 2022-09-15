«الصحة»: مناظرة 6 آلاف حالة خلال 7 أيام عمل للقافلة الطبية المصرية بالسودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية المصرية بالسودان تواصل تقديم الخدمات الطبية لليوم السابع على التوالي، للأشقاء السودانيين، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المنظومة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إرسال فريق يضم 3 قوافل طبية إلى دولة السودان، بدأ عمله 8 من شهر سبتمبر الجاري لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء السودانيين، ويواصل عمله حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

«الصحة»: الفريق المصري يضم 14 طبيبًا

وأضاف “عبدالغفار”، أن الفريق الطبي يضم 14 طبيبًا، موزعين بالقوافل الطبية الثلاث بـ الولاية الشمالية ودارفور متمركزين بالأماكن التالية (مستشفى دنقلا التخصصي، قرية السليم، محلية ارتدي، محلية الشيخ شريف، محلية الخناق).

و أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، أن الفريق المصري قدم الخدمات الطبية وصرف العلاج لـ 6 آلاف شخص من الأشقاء بدولة السودان، وتضم تخصصات (الأطفال، الباطنية، الصدرية، طب المناطق الحارة، الأمراض المتوطنة).

يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا، لمناقشة أطر التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر “2030”.

أكد وزير الصحة في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.