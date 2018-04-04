الصحة: مقتل وإصابة 8 مواطنين في حادث تصادم بسوهاج

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏مساء الأربعاء، ‏وفاة ٥ مواطنين وإصابة ٣ آخرين؛ إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏١٢ سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المص

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏مساء الأربعاء، ‏وفاة ٥ مواطنين وإصابة ٣ آخرين؛ إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏١٢ سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.

وأشار “مجاهد” إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.