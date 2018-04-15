الصحة : مفاوضات مع الدول العربية لتوحيد إجراءات تسجيل الأدوية

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستعقد اجتماعا مع ممثلي هيئات الغذاء والدواء بالدول العربية خلال شهر بالقاهرة، للاتفاق على توحيد آليات تسجيل مشترك وموحد للأدوية والأجهزة الطبية.

وأضاف – فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية اليوم الأحد – أن هذا الاتفاق سياعد كل الدول، وسيخفف إجراءات التصدير لأن أى دواء حديث يتم تسجيله فى السعودية أو الإمارات، سيتاح دخوله السوق المصرية، من دون الحاجة إلى موافقة وزارة الصحة أو العكس.

وأوضح أن توحيد إجراءات التسجيل ستعمل على سرعة توافر الأدوية، وتقليل فترة تسجيله فى الدول الأخرى، بما يساعد المرضي فى نزول الأدوية بشكل أسرع.