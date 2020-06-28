الصحة : مصر أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج كل أدوية كورونا

قال مسؤول بالصحة إنه سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا خلال أسبوعين.

أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ، إن بلاده أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليا، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، إلى أنه سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا خلال أسبوعين.

وأوضح حسني أن كل التجارب التي أجريت على هذا الدواء نتائجها الأولية جيدة.

وأضاف “أنا متفائل بأن مصر ستتعدى هذا الوباء قريبا”.

وصرح بأن الدواءين الروسي والأمريكي سيكونان متوفرين لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية أنه خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب السريرية للدواء الأمريكي الذي سيتم تصنيعه محليا.