الصحة: مصرع 7 مواطنين في حادث سير بالعين السخنة

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 أخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل طريق القطامية العين السخنة، اتجاه السويس، بمحافظة القاهرة.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 12 سيارة

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 أخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل طريق القطامية العين السخنة، اتجاه السويس، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 12 سيارة اسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين الى مستشفى البنك الاهلي، وحالات الوفاة الى مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة.

وأشار “مجاهد” إلى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه كسور بالعمود الفقرى ، وبالساق والساعد ،واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتاً الى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

