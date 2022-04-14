«الصحة»: مستشفيات قنا خالية من مرضى فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو جميع مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وذلك ضمن مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ “PCR” التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتاً إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سلبية جميع نتائج تحاليل عينات الـPCR للمرضى بالأقسام الداخلي والرعاية المركزة بالمستشفيات والبالغ عددهم 48 حالة، إذ بلغت حالات الأقسام الداخلي 33 حالة، والرعاية المركزة 15 حالة.

ولفت “تاوضروس” إلى ارتفاع نسب تطعيمات المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمحافظة، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليونا و354 ألفا و634 مواطنا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 944 ألفا و885 مواطنا، والجرعة التنشيطية 59 ألفا و958 مواطنا، مؤكدًا ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

كما وجه “تاوضروس” الشكر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة اللذين بذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة الماضية للتصدي الجائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكافة المستشفيات، مُقدمٍأ التحية والإجلال لشهداء الفرق الطبية الذين تفانوا وضحوا من أجل المريض المصري.