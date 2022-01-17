«الصحة» : مراجعة أسعار مسحة كورونا في المعامل المركزية (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، وجّه، اليوم، بمراجعة أسعار مسحة كورونا في المعامل المركزية، وإعادة النظر في أسعارها، وخلال يومين على الأكثر سيتم احتساب التكلفة. يُذكر أن سعر مسحات كورونا تبدأ من 900 جنيه، وتتخطى 1200 جنيه.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، بشأن عدم وصول رسائل للمواطنين حول الحصول على الجرعة الأولى: إنه تم إيقاف الرسائل إلا للجرعة التعزيزية، وتم فتح الموقع لكل من يرغب في التلقيح يقوم بالدخول على الموقع والتسجيل، يختار المكان المناسب له والموعد الذي يحدده المواطن.

وأضاف عبد الغفار أنه من الممكن التوجه إلى مراكز تلقّي اللقاح في محطات المترو والقطارات والمولات الكبرى، وتسجيل تلقّي اللقاح بالبطاقة الشخصية.

وتابع عبد الغفار أن الجرعة الثانية سيتم الحصول عليها بعد مرور 21 يومًا من الجرعة الأولى في نفس المكان الذي تم فيه الحصول على الجرعة الأولى.

وأشار عبد الغفار إلى أن من يصاب بدور برد عادي، عليه أولًا أن يقوم بعمل مسحة كورونا والتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وذلك للحصول على لقاح كورونا.